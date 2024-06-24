Появились кадры гибели людей в горящем НИИ во Фрязино

Фото: NEWS.ru

В Сети появились кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни людей, заблокированных огнем в научно-исследовательском институте «Платан» в подмосковном Фрязино. На опубликованном видео россияне пытаются вылезти из окна в то время, как изнутри к ним подбирается пламя. Один из них срывается с подоконника, остальные гибнут в огне.

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области ранее возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре во Фрязино. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По последним данным, в пожаре погибли восемь человек.

Оказалось, что заблокированные в горящем НИИ «Платан» ждали помощи более 3,5 часа. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», они начали выбивать окна, чтобы не задохнуться от дыма.

МЧС России уже направило второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра для тушения пламени. В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 4,5 тысячи квадратных метров.

До этого в Сети появились кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ «Платан». На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания.