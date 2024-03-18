Появились кадры аварии на ЕКАД, где водителя зажало в кабине грузовика ГИБДД опубликовала кадры с места столкновения двух грузовиков в Екатеринбурге

Два грузовых автомобиля столкнулись в Екатеринбурге, сообщает региональное управление ГИБДД. ДТП произошло на 46 километре ЕКАД Железнодорожного района. В результате столкновения водителя автомашины SCHMITZ зажало в кабине. Госавтоинспекция опубликовала кадры с места происшествия.

На 46 километре ЕКАД Железнодорожного района города Екатеринбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Автоинспекторы работают на месте ДТП, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель SCHMITZ допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем SITRAK. В результате его зажало в кабине. Спасатели извлекли мужчину из кабины, ему оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области водитель скорой помощи сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Она умерла в больнице. ДТП случилось в воскресенье, 17 марта. Начата доследственная проверка.

Также сообщалось, что водитель грузовика SITRAK выехал на встречку и устроил смертельное ДТП на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе в Красноярском крае. В результате виновник аварии получил травмы, несовместимые с жизнью.