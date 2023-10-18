Появились кадры атак войск РФ по позициям ВСУ на Белогоровском направлении

Фото: Минобороны РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения позиций ВСУ на Белогоровском направлении. На кадрах видно, как российские военнослужащие наносят меткие удары по местности. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

Авторы видеоматериала уточнили, что успешную работу провели бойцы 7-й бригады Южной группировки войск. На видеозаписи показано, как ВС РФ тщательно прицеливаются перед каждой атакой.

Накануне авиация Воздушно-космических сил России ударила по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, штурмовики Су-25 уничтожили бронированную технику и замаскированные полевые позиции украинской армии. Также в МО РФ рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении. По информации ведомства, за последние сутки ВС РФ отразили в зоне СВО четыре атаки противника. Украинская армия потеряла почти 20 единиц техники и более 100 бойцов.

Минобороны РФ также показало кадры уничтожения гаубицы М777 американского производства дроном-камикадзе «Ланцет». После попадания боеприпаса по буксируемой гаубице украинских войск боекомплект загорелся и взорвался. На кадрах ролика видно, как беспилотник ВС РФ поражает огневую позицию ВСУ, где установлена артиллерийская установка. Затем ослепительная вспышка освещает деревья, и поток огня поднимается до неба.