Появились кадры со сбитым в Подмосковье беспилотником

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «112» показал предположительные кадры обломков беспилотника, который ранее сбили силы ПВО в Подольском районе Подмосковья. По информации канала, устройство было уничтожено в небе над детской площадкой в поселке Сельхозтехника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня.

Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Mash до этого сообщил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. Как следствие, были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на посадку.

По данным Telegram-канал «Осторожно, Москва», все гейты на посадку были закрыты, прилетающие самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Ожидающим посадки каждые 15 минут объявляли о закрытом воздушном пространстве.