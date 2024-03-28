Появились фото желтого неба над Приамурьем SHOT: песчаная буря окрасила небо над Приамурьем в желтый цвет

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Песчаная буря в Монголии и Китае повлияла на погоду в Амурской области, небо заволокло желтыми тучами, сообщил Telegram-канал SHOT. Песок оседает на улицах, автомобилях и строениях.

Небо в Благовещенске окрасилось в желтый цвет, местные жители жалуются на трудности с дыханием. Канал со ссылкой на Амурский гидрометцентр отмечает, что еще несколько дней на территорию Приамурья будут оказывать влияние приходящие из Монголии и Китая песчаные бури. Людям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

По данным на 9 часов утра в Благовещенске на каждый квадратный метр поверхности почвы выпало почти семь литров осадков (дождь, мокрый снег), что составляет 67 % от нормы марта. Сам дождь можно назвать историческим — так рано весной в ночное время дождь фиксировался лишь один раз — 26 марта 2020 года. Но тогда выпало лишь 0,4 мм, — говорится в сообщении на сайте Амурского ЦГМС.

Ранее в небе над Хабаровском пролетела комета Понса — Брукса, что происходит крайне редко. Жители разных стран смогут наблюдать полет небесного тела вплоть до 1 апреля. Комету Понса — Брукса можно заметить даже невооруженным глазом. В России ее полет могли наблюдать жители Свободного, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. В следующий раз она пролетит рядом с Землей лишь через 71 год.