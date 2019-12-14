Плавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380 Плавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380 Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымское издание опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380. На кадрах можно увидеть, что одна из стенок дока поднимается из воды на несколько метров, над поверхностью видна и часть подводной лодки.

К месту происшествия подошёл буксир, который устанавливает вокруг затонувшего дока боновое заграждение, — говорится в подписи к фото, которые опубликовал «Крыминформ» на своей странице в Instagram.

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Корреспонденту Крыминформа удалось снять место затопления плавучего дока со списанной подводкой лодкой в Южной бухте Севастополя. На кадрах видно, что док затонул не полностью, одна из его стенок выступает из воды на несколько метров. Над поверхностью также виднеется часть подводной лодки, которая всплыла после инцидента. В настоящее время в месту происшествия подошел буксир, который устанавливает вокруг затонувшего дока боновое заграждение. Следов разлива нефтепродуктов на поверхности воды при этом не видно. Плавучий док, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная подводная лодка, затонул в Южной бухте Севастополя в ночь с субботы на воскресенье. Все подробности читайте на сайте #Крыминформ #Крым #Севастополь #док #подлодка #происшествие #затопление

Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram)

Как писал NEWS.ru, плавучий док и подводную лодку, которые ночью затонули в севастопольской бухте, готовят для транспортировки к месту утилизации. Они были выведены из эксплуатации более 10 лет назад. Как рассказали очевидцы, плавдок затонул не полностью — его верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности, а подлодка практически лежит на боку. Разлива нефтепродуктов на море не наблюдается.

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