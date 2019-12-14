https://static.news.ru/photo/0f38ba08-1f36-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpgПлавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымское издание опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380. На кадрах можно увидеть, что одна из стенок дока поднимается из воды на несколько метров, над поверхностью видна и часть подводной лодки.
К месту происшествия подошёл буксир, который устанавливает вокруг затонувшего дока боновое заграждение, — говорится в подписи к фото, которые опубликовал «Крыминформ» на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, плавучий док и подводную лодку, которые ночью затонули в севастопольской бухте, готовят для транспортировки к месту утилизации. Они были выведены из эксплуатации более 10 лет назад. Как рассказали очевидцы, плавдок затонул не полностью — его верхняя часть высотой 2-3 метра находится на поверхности, а подлодка практически лежит на боку. Разлива нефтепродуктов на море не наблюдается.