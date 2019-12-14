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Следователи проверяют ситуацию в Калуге, где два подростка сбежали из дома. Ночевали школьники в канализации, а еду покупали на деньги от сдачи алюминиевых банок.

Родители мальчиков заявили о их пропаже 10 декабря. Поиском занялись следователи, сотрудники уголовного розыска и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Детей нашли, когда они гуляли в сквере. Следователю подростки рассказали, что...