Появились фото смертельного ДТП под Красноярском, где погибли два человека Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли в массовом ДТП на участке трассы под Красноярском около моста через реку Енисей, где столкнулись четыре автомобиля, включая два грузовика, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. После аварии загорелись три транспортных средства.

По предварительным данным, водитель грузовика марки Foton, двигаясь со стороны Березовки, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым транспортным средством марки Volvo и двумя легковыми машинами ВАЗ и Toyota Camry, — указано в заявлении.

Уточняется, что жертвами происшествия стали водители Foton и ВАЗ, водитель Volvo был госпитализирован с различными травмами. В результате ДТП движение по трассе затруднено, в зоне аварии организовано реверсивное движение.

Еще одна массовая авария с участием грузовика и восьми легковушек зафиксировано во Владивостоке. По предварительной информации, виновником ДТП стал 37-летний мигрант, управлявший грузовиком. Среди пострадавших числятся четыре человека.

До этого в городе Вязьме Смоленской области мусоровоз наехал на женщину и оторвал ей ногу от бедра. Предварительно установлено, что водитель грузовика, сдавая назад, наехал на женщину 1986 года рождения.