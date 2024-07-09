Появились фото смертельного ДТП маршрутки и грузовика в российском регионе Люди погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Рязанской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди погибли и пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки Рыбное — Рязань и грузового автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. При этом количество человек, получивших травмы, в том числе смертельные, ведомство не называет.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Рыбновского района Рязанской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия выехал прокурор Рыбновского района Роман Гетманов, — сообщили в ведомстве.

Также проверку проводят и правоохранительные органы. При этом в Госавтоинспекции Рязанской области сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек и один погиб. В ведомстве также отметили, что за рулем «Скании» находился 63-летний мужчина.

Ранее люди погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе. Известно, что все они ехали на операцию в сопровождении специалистов. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.