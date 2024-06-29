Самолет развернуло и выбросило с ВПП при посадке в аэропорту Екатеринбурга Самолет «ЮВТ Аэро» выкатился за пределы ВПП при посадке в Екатеринбурге

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет CRJ-200, принадлежащий авиакомпании «ЮВТ Аэро», передает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань города. На опубликованных с места кадрах видно, что воздушное судно не получило повреждений.

В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет, — говорится в сообщении.

Все пассажиры благополучно были доставлены в терминал, где им выдали багаж. Также известно, что в результате ЧП три лайнера были направлены на запасные аэродромы, сейчас Кольцово работает в штатном режиме.

Ранее в аэропорту турецкой Антальи застряли 200 туристов из России, хотя их самолет должен был вылететь в Москву еще в семь утра. Один из пассажиров рассказал, что пилоты не могут запустить двигатели. При этом людей запустили в салон — там очень жарко и душно.

До этого жители Краснодара испугались самолета, совершавшего посадку в неработающем аэропорту города. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что самолет сильно дымит.