Появились фото с места убийства предпринимателя в Балашихе

Фото: t.me/mosoblproc

В Сети появились фото с места убийства бизнесмена в Балашихе, кадры опубликовала пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее в городе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

На одном из представленных снимков можно увидеть пистолет, который лежит на земле. Кроме того, на еще одной фотографии хорошо видна гильза.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя в Балашихе, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что утром 20 апреля в Балашихе нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Впоследствии было установлено, что тело принадлежало бизнесмену 1963 года рождения.

В ГСУ СК России по региону отметили, что следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают криминалисты. Отмечается, что погибшим оказался местный предприниматель.

Telegram-канал «Москва Live» публиковал кадры расстрела владельца торговой точки в Балашихе. На видео видно, что мужчина в темной одежде поджидал предпринимателя на улице. Когда тот подъехал и вышел из машины, киллер подбежал к бизнесмену и расстрелял его в упор.