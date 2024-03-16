Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода Гладков опубликовал фото последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале кадры последствий утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Глава региона сообщил, что обходит места прилетов вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.

Гладков рассказал, что в Белгороде семь многоквартирных домов получили повреждения. В зданиях выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали два социальных и два хозяйствующих объекта. Число поврежденных автомобилей составило 15.

Тем временем в Белгородском районе разрушения выявлены в поселках Дубовое, Северный и Разумное. Повреждены частные жилые домовладения и автомобили. Также осколками посечен торговый центр «Сити Молл».

Гладков добавил, что при обстреле два человека погибли и трое пострадали. Двое из пострадавших получили закрытые черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще у одного мужчины диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.