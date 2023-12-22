Появились фото необычного розового тумана в Бугульме Жители Бугульмы увидели необычный розовый туман

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Бугульмы в Татарстане стали свидетелями необычного атмосферного явления — розового тумана, сообщает Telegram-канал Baza. Очевидцы поделились своими фотографиями в соцсетях.

С утра пятницы, 22 декабря, город застелил розовый туман. Зимой это явление возникает из-за резкого похолодания. Морозный воздух не может удерживать много воды, и она конденсируется в капли, что приводит к образованию тумана. Окраситься в розовый цвет он может при рассеивании света в слоях атмосферы — закате или восходе солнца.

Ранее жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли увидеть северное сияние. Необычное явление можно было наблюдать с берега Ладоги в Приозерском районе и даже в самом Петербурге.

Также сообщалось, что перед петербуржцами предстало редкое атмосферное явление в виде солнечного столба. Его можно было увидеть в городе 3 декабря. Столб может возникнуть в холодную погоду из-за отражения солнечного света в ледяных кристалликах в воздухе.

Жители Дальнего Востока ранее поделились снимками северного сияния. В ночь на 2 декабря по всей территории региона можно было увидеть светящееся небо. Сияние мерцало от 15 минут до часа в зависимости от местоположения.