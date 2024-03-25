Опубликованы фото дрона, который мог атаковать НПЗ в Самарской области Депутат Хинштейн опубликовал снимки обломков дрона у Новокуйбышевского НПЗ

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале снимки с обломками дрона, найденными накануне рядом с Новокуйбышевским НПЗ в Самарской области. Депутат допустил, что они могли остаться после попытки атаковать нефтезаводы 23 марта.

Он отметил, что участившиеся случаи атак беспилотников на объекты инфраструктуры Самарской области требуют от руководства региона кардинального пересмотра обеспечения мер безопасности. Одна из ключевых проблем — нехватка защитных сооружений гражданской обороны, написал он.

Об обнаружении дрона в лесополосе недалеко от Новокуйбышевского НПЗ сообщалось ранее. Отмечалось, что беспилотник был самолетного типа. Его доставили на полигон и уничтожили. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

23 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал о пожаре на Куйбышевском НПЗ, который вспыхнул после атаки БПЛА. По его словам, загорелась колонна первичной переработки нефти, никто не пострадал.

После серии атак по российским НПЗ производство бензина в стране сократилось на 3,9% по сравнению с неделей ранее. Однако нефтяники удержали объем поставок топлива на внутренний рынок. Сделали это за счет накопленных запасов.