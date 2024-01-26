Появились кадры уничтожения «элиты ВСУ» на Херсонском направлении На видео попал точный удар российского БПЛА по машине спецназа ВСУ

Военкор Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры удара БПЛА Вооруженных сил России по боевой машине ВСУ, внутри которой находились солдаты Сил специальных операций. Российские бойцы атаковали противника на Херсонском направлении.

Как отметил военный журналист, беспилотник поразил движущуюся машину ВСУ. После атаки из нее выбежали уцелевшие солдаты. Они попытались укрыться, но были обнаружены благодаря тепловизорам. Затем по ним были вновь нанесены удары с применением дронов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшие сутки на линии соприкосновения не произошло значительных изменений. По его словам, солдаты ВСУ удерживали позиции на части территории села Крынки и предпринимали попытки переброски десанта и грузов, вели разведку с БПЛА, а также наносили удары минометами и дронами.

По словам Сальдо, военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли удары всеми видами огневых средств по позициям врага в Крынках, местам высадки на левом берегу Днепра, сосредоточения личного состава, техники и складирования боеприпасов на правом берегу.

Операторам «Ланцетов» и FPV-дронов удалось ликвидировать четыре автомобиля, три лодки, три антенны связи, два блиндажа и генератор ВСУ, отметил губернатор.