Появились детали убийства начальника отдела судебных приставов в Рязани SHOT: начальника отдела судебных приставов в Рязани убили тремя выстрелами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что главного пристава Рязани Сергея Калужского убили возле дома тремя выстрелами: в голову, грудь и живот. По данным канала, киллер подкараулил мужчину, когда тот возвращался с работы. Трагедия произошла 1 ноября, в День судебного пристава.

Канал пишет, что вечером Калужский после работы зашел в продуктовый магазин и к дому подходил с пакетами с покупками. Уже возле пятиэтажки на улице Сельских Строителей на него с огнестрельным оружием напал неизвестный мужчина. Тело Калужского обнаружили около семи часов вечера. Стрелявший скрылся с места преступления, его до сих пор ищут правоохранители. По информации канала, пристав также был главой отделения по взысканию административных штрафов и нападавшим мог оказаться один из должников. SHOT уточнил, что незадолго до покушения один из должников писал в соцсетях нелицеприятные слова о Калужском и требовал вернуть деньги.

Ранее в Ялте произошло покушение на украинского политического деятеля, бывшего нардепа Олега Царева. По данным следствия, в мужчину стреляли, однако он выжил. Политика экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Вскоре ФСБ России получила неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады. Координатором преступления был 46-летний житель Ялты. Он уже задержан и дал признательные показания. При этом розыск исполнителя покушения продолжается, добавили в ведомстве.