Появились детали побега двух подростков из лагеря в Татарстане В Татарстане двое подростков сбежали после дискотеки в лагере «Чайка»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Татарстане объявлены в розыск двое юношей 16 и 17 лет из спецшколы в Казани, которые приехали в лагерь «Чайка» в Высокогорском районе, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, побег был совершен после дискотеки в последний день смены.

Сообщается, что исчезновение детей заметили на вечернем построении, после чего на место событий были вызваны сотрудники полиции. Согласно предварительным данным, несовершеннолетние хотели остановиться у друга в Нижнекамске, который раньше учился с ними. Однако мать молодого человека поняла, что подростки в бегах, и обратилась в школу — молодые люди в этот момент вновь сбежали.

Известно, что старший из них является сиротой — отец в тюрьме, а мать лишена родительских прав. Второй — из многодетной семьи, он не раз сбегал из-под контроля. Также сообщается, что оба попали в спецшколу после совершения кражи.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли 13-летнего школьника, пропавшего с территории оздоровительного лагеря в поселке Смолячково. Молодой человек преодолел 35 километров за восемь часов, его обнаружили в Курортном районе города. Не уточняется, почему подросток решился на побег и как ему удалось преодолеть такое расстояние.