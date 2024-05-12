Появились детали гибели двоих подростков при съезде авто в реку Двое подростков погибли и один пропал при съезде авто в реку в Ленобласти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Рощино Ленинградской области погибли двое подростков при съезде автомобиля «Шкода» в реку Рощинка, еще один числится пропавшим без вести, сообщатся в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы по региону. Известно, что всего в момент происшествия в салоне иномарки находились пятеро несовершеннолетних.

Два человека самостоятельно доплыли до берега и были госпитализированы до приезда спасателей. Водолазная группа поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург извлекла двоих погибших из автомобиля и передала сотрудникам полиции, — указано в заявлении.

Издание «Фонтанка» сообщило, что несовершеннолетние угодили в реку при попытке бегства от патруля ГИБДД. По его информации, в ночь на 12 мая наряд ДПС заметил машину, водитель которой грубо нарушал ПДД, впоследствии он проигнорировал требование об остановке, после чего началась погоня. Также отмечается, что спастись смогли 16-летний юноша и 14-летний школьник — у первого травмы головы, у второго выявлен перелом бедра.

Ранее сообщалось, что при падении автобуса в Мойку в центре Санкт-Петербурга удалось выжить только водителю и одному пассажиру. По факту происшествия задержан водитель, а пострадавший находится в реанимации.