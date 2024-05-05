Появились детали ЧП в Ростовской области, где поезд сошел с рельсов Товарный поезд сошел с рельсов в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области сошел с рельсов товарный поезд, ЧП произошло накануне вечером, 4 мая, близ станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В результате происшествия никто не пострадал.

На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших не имеется, — указано в заявлении.

По данным Telegram-канала «112», авария привела к полной блокировке одной из веток железной дороги, по которой поезда следуют в курортные районы на юге страны. Уточняется, что сейчас на девять часов задерживается около 10 поездов. Также сообщается, что один из путей уже очищен, работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее на границе американских штатов Аризона и Нью-Мексико сошел с путей поезд с топливом. В результате происшествия произошел пожар, о пострадавших ничего не сообщалось.

До этого в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в подмосковной Апрелевке вагон электрички сошел с рельсов. Сход произошел на небольшой скорости, пострадавших в результате происшествия нет.