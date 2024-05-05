Появились данные о пострадавших в результате обстрелов ВСУ в ДНР Руденко: двое жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Два жителя Донецкой Народной Республики получили ранения при обстрелах со стороны украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его данным, под атаку также попали Никитовский район Горловки и Кировский район Донецка.

Так, в результате артиллерийского обстрела Петровского района Донецка ранение получил мужчина 1961 года рождения. Помимо этого, в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Авдеевка ранение получила женщина 1979 года рождения, — написал он.

По словам Руденко, при ударах по мирному населению использовались 155-мм снаряды с кассетной боевой частью. Он уточнил, что в результате атак ВСУ объекты гражданской инфраструктуры не получили повреждений.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о серии обстрелов ВСУ, под ударами оказались село Горожанка и Новые Юрковичи. Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал, однако известно о повреждении одного из домовладений.

До этого в Белгороде после атаки ВСУ прогремел мощный взрыв, в результате пострадали пять человек. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела были повреждены 30 частных домовладений и 10 автомобилей.