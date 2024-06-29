Названа причина обысков силовиков в клубе Нурмагомедова после терактов Mash: после терактов в Дагестане силовики хотели допросить Хабиба Нурмагомедова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Сотрудники силовых структур Дагестана искали бойца ММА Хабиба Нурмагомедова во время следственных действий после терактов в городах республики, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у спортсмена хотели взять показания по поводу личности Гаджимурада Кагирова, который участвовал в нападении террористов.

Как уточняет канал, обыски проводились в зале Абдулманапа Нурмагомедова, расположенном на улице Юсупова. Самого Хабиба Нурмагомедова найти не удалось — по предварительной информации Telegram-канала, в последнее время он находится за пределами России.

Серия вооруженных нападений в дагестанских Махачкале и Дербенте произошла 23 июня. Террористы напали на православные храмы, пост ДПС и синагоги, а также атаковали полицейские патрули. Погибли 20 человек, среди них числится православный священник. Также известно о 46 пострадавших.

Ранее в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова сообщили, что Гаджимурад Кагиров не имеет отношения к учреждению. Утверждается, что он лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе.

После этого Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранительные органы установили личности бойцов школы Нурмагомедова, которые близко общались с молодыми террористами в Дагестане. Заявляется, что их скоро допросят.