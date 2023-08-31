Появилась новая версия кровавой расправы над подростком в Сибири Подросток в Сибири мог нанести другу 72 ножевых ранения из мести за травлю

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Причиной ЧП в Новосибирской области, где два месяца назад двое подростков изрезали 15-летнего одноклассника до полусмерти, мог оказаться не денежный долг или ревность, как предполагалось ранее, сообщает KP.RU со ссылкой на местных жителей. Согласно озвученной ими версии, поводом для разборки между парнями, произошедшей селе в Плотниково на берегу реки Ини, стал тот факт, что сам пострадавший регулярно занимался публичной травлей одного из друзей, и тот решил жестоко отомстить.

Как рассказали знакомые подростков, сначала ребята были друзьями: ходили друг к другу в гости, сидели за одной партой, ездили на тренировки по тайскому боксу, однако жизненной позицией пострадавшего оказалась формула «всех, кто слаб, надо гасить». Своего друга он счел слабее себя и выбрал мишенью для буллинга. При этом он хотя и не бил одноклассника, но постоянно его оскорблял, заставлял быть у себя на побегушках и записывал некоторые издевательства на видео. На кадрах одного из них, которое пересылалось в личных сообщениях и в чатах подростков, видно, как школьник заставляет приятеля встать на колени и громко за что-то извиниться.

Согласно версии следствия, вечером 29 июня два друга 14 и 15 лет напали на своего 15-летнего приятеля, нанеся 72 ранения охотничьим ножом и камнем. Школьника нашли живым утром в кустах местные жители. Он был отправлен в больницу, а его друзья стали подозреваемыми в покушении на убийство. 14-летний участник нападения, у которого в руках был нож, находится под домашним арестом, а его 15-летний товарищ – в СИЗО. На допросе они заявили, что причиной нападения стал денежный долг. Однако их знакомые излагают версию по-другому. По их словам, пострадавший требовал у приятеля в долг 11 тысяч рублей, но тот отказал, за что был поставлен «на счетчик».

При этом отец пострадавшего выразил сомнения в жизнеспособности такой версии.

Между тем, пострадавший пришел в себя 6 июля, мать мальчика подтвердила изданию, что его состояние улучшилось. При этом женщина не стала комментировать обстоятельства происшествия.