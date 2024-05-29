Появилась новая деталь в деле с приподнявшей кофту выпускницей в Воронеже РИА: жалобы выпускниц на досмотр перед ЕГЭ в Воронеже не подтвердились

Школьницу, приподнявшую кофту возле металлодетектора на ЕГЭ в Воронеже, вряд ли попросили это сделать, рассказал РИА Новости источник в региональном правительстве. Минобразования региона не получало жалоб на ситуацию от той девушки. Источник предположил, что такой просьбы от охранников последовать не могло. По его словам, такая ситуация случайна.

Жалоб на ситуацию от этой девушки в Минобразования региона не поступало. И я сомневаюсь, что ей приказали приподнять кофту и показать свое нижнее белье, такого просто быть не может. Вероятно, это вышло случайно, — заявил он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники Министерства образования Воронежской области.

В Госдуме уже отреагировали на жалобы о принудительном раздевании школьниц перед ЕГЭ в Воронеже. Депутаты намерены рассмотреть соответствующий вопрос. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова допустила, что произошедшее может квалифицироваться как преступление.