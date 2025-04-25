Появилась информация о слежке за погибшим при взрыве в Балашихе SHOT: за погибшим при взрыве в Балашихе Москаликом следили несколько месяцев

Фото: МО РФ

Ярослав Москалик

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик, погибший при взрыве автомобиля во дворе жилого дома в Балашихе Московской области, подвергался слежке последние несколько месяцев, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, таким образом организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда.

Как уточнил канал, начиненный взрывчаткой автомобиль привезли к месту жительства Москалика несколько дней назад. Предполагается, что бомба была приведена в действие дистанционно. При этом исполнитель теракта мог выжидать момента для подрыва с подъездного балкона соседнего дома. Также не исключено, что злоумышленники следили за генерал-майором через трансляцию с установленной камеры.

Взрыв в Балашихе прогремел днем 25 апреля. Трагедия произошла во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. По предварительной информации, в результате погиб только Москалик. Взрывной волной его тело отбросило к подъезду жилого дома. В Сети также появился видеоролик с места происшествия, снятый очевидцами.