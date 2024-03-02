Появилась информация о числе сбитых на Донецком направлении дронов ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы сбили на Донецком направлении 24 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Беспилотники были выведены из строя близ населенных пунктов Красная, Новомихайловка и Красногоровка.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красная, Новомихайловка, Красногоровка Донецкой Народной Республики, — информировал Астафьев.

Ранее пресс-служба Минобороны России передавала, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. Дрон уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве. В Курске и области также была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали укрыться в помещениях и уйти с улиц в ближайшие здания.

До этого в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 30 фактов ведения огня со стороны ВСУ. На Горловском направлении украинские войска совершили 22 обстрела, на Донецком — восемь. ВСУ выпустили по региону 107 боеприпасов. Шесть жилых домов и один инфраструктурный объект получили повреждения.