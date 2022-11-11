Появилась еще одна версия убийства школьника в Ставропольском крае KP: на Ставрополье мальчик случайно задушил одноклассника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилась другая версия убийства школьника в станице Барсуковской Ставропольского края. Портал KP.RU сообщает, что школьник задушил своего одноклассника на перемене. Правоохранители проводят проверку инцидента.

Мальчик взял шею другого под мышку и начал его слегка душить. Ребенок упал без сознания, когда его отпустили. Оказалось, что тот надавил ему на сонную артерию. Школьник умер, — рассказал собеседник издания.

Ранее 10 ноября сообщалось, что на перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. Последний ударил ногой в грудь своего одноклассника, тот потерял сознание. Привести мальчика в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи. Школьник скончался.

Отмечается, что нападавшего подростка задержали, он доставлен в следственный отдел. Тело погибшего направили на вскрытие.