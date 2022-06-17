Повышенный кешбэк за туры на Дальний Восток будет доступен в августе

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Повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток можно будет получить уже в августе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишут «Известия». Она отметила, что в целом размер возвращаемых средств может составить до 40% от стоимости поездки, однако он не должен превышать сумму в 40 тысяч рублей.

Мы по поручению президента РФ Владимира Путина проработали вопрос запуска повышенного кешбэка в регионы Дальнего Востока. Он станет доступен уже к следующему осеннему окну продаж, которое откроется в августе. В поездку можно будет отправиться уже в октябре и до конца года, — пояснила глава Федерального агентства по туризму.

Догузова добавила, что в среднем дальневосточный кешбэк будет больше, чем общефедеральный. Это связано с тем, что в регионе относительно высокая стоимость отдыха. Добраться до Дальнего Востока из большинства регионов России довольно затратно.

Вопрос о том, чтобы ввести для Дальнего Востока повышенный кешбэк, обсуждался еще в прошлом году. Однако принять окончательное решение в Ростуризме смогли только несколько недель назад.

Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток до 40 тысяч рублей 9 июня. Правительство РФ должно выполнить поручение до 30 сентября 2022 года.