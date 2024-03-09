Поврежденная обломками беспилотника поликлиника в Курске попала на видео РЕН ТВ: обломки сбитого дрона ВСУ повредили фасад поликлиники в Курске

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Обломки украинского беспилотника, сбитого в небе над Курском, упали на крышу поликлиники № 6 на Союзной улице и повредили фасад, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что дрон разрушил обшивку с утеплителем и несколько кондиционеров.

Отмечается, что получившая повреждения поликлиника 9 марта работать не будет. Как скоро она откроется, не уточняется.

О том, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили здание поликлиники в Курске, ранее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, из-за угрозы взрыва медики были вынуждены эвакуировать пациентов из реанимации в другие медучреждения города.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. В ведомстве уточнили, что за одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ.

Тем временем эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что один из беспилотников ВСУ, сбитых над территорией России, направлялся в сторону Новолипецкого металлургического комбината. По его словам, на это указывает надпись, сделанная маркером на крыле беспилотника. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.