Украинский тягач случайно заехал на позиции ВС РФ и попал под огонь «Воевода вещает»: тягач ВСУ с танком Т-64 по ошибке приехал на позиции ВС РФ

Фото: МО Украины

Танковый тягач MAN HX81 Вооруженных сил Украины, перевозивший танк Т-64, по ошибке приехал на позиции российских войск, сообщил Telegram-канал «Воевода вещает». По данным авторов канала, один из экипажа машины погиб, второй сдался в плен.

В сообщении говорится, что случай произошел в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики. Российские бойцы поначалу немало удивились ошибке противника, но быстро сориентировались и сожгли танк. Произошедшее авторы канала охарактеризовали как «поворот не туда».

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что новой точкой напряжения для Вооруженных сил Украины станет город Торецк после того, как российские войска заняли поселок Шумы. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российским бойцам удалось сорвать перегруппировку Вооруженных сил Украины на Каховском направлении. По его словам, артиллерия ВС России уничтожила плавсредства противника на островах Днепра.

Telegram-канал «Военная хроника» перед этим заявил, что ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России эту информацию не комментировало.