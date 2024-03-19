Поволжский маньяк привел доказательства невиновности в десятках убийств Поволжский маньяк в последнем слове заявил, что не убивал десятки пенсионерок

Фото: Файзрахманова Алина/ТАСС

Радик Тагиров, обвиняемый в убийстве 31 пожилой женщины в 15 городах России, во время заседания в зале Верховного суда Татарстана

Радик Тагиров, обвиняемый в убийстве 31 пожилой женщины, в последнем слове в Верховном суде Республики Татарстан заявил, что не имеет отношения к преступлениям, а признательные показания давал под давлением, передает «Коммерсант». Задержанный также подчеркнул, что, по версии следствия, убийства совершались с целью ограбления, но он не нуждался в деньгах.

Следствием не представлены правдоподобные мотивы. У меня не было ни прямых, ни косвенных мотивов совершать эти убийства для обогащения, у меня в голове просто не укладывается такое... В деньгах не нуждался, а если бы нуждался, никогда бы не решился на обогащение таким образом, — заявил он.

Также 42-летний мужчина, прозванный в СМИ поволжским маньяком, утверждает, что ни с одной из убитых не был знаком и вообще не бывал в целом ряде городов, где совершались вменяемые ему преступления. Подозреваемый в качестве подтверждения своих слов добавил, что его отпечатки не были найдены ни на одном месте убийства, нет и подтверждающих показаний свидетелей — они называют его похожим человеком.

Прошу взять во внимание и не судить меня за деяния, которые я не совершал, — добавил он.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу о более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах РФ Радик Тагиров, прозванный поволжским маньяком, втирался к пенсионеркам в доверие, а затем лишал их жизни и грабил. Известно, что преступления были совершены в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Москве, а подозреваемому грозит пожизненный срок.