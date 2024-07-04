«Потянуло на клубничку»: выпивоха изнасиловал девушку у гаражей В Североуральске пьяный мужчина изнасиловал девушку за гаражами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Североуральске Свердловской области 9 июня 35-летний мужчина изнасиловал девушку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника регионального главка МВД Валерия Горелых. Насильник напал на девушку, когда она проходила в безлюдном месте возле гаражей.

В тот день он распивал спиртное, а когда алкоголь затмил разум, его потянуло на «клубничку». Вооружившись колюще-режущим предметом, фигурант отправился на улицы города с целью найти себе объект посягательства. <...> Злоумышленник напал на нее и, приставив нож к горлу, надругался над ней, а затем сбежал, — рассказал Горелых.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера. По инкриминируемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Издание «ПроСевероуральск.ru» добавляет, что статья утяжелена составом угрозы убийством. По данным издания, мужчина надругался над девушкой примерно в три часа ночи, когда она возвращалась из гостей. Свою вину в совершении преступления мужчина признал.

Ранее в Нижнем Новгороде суд приговорил 42-летнего Сергея Козлова к пожизненному сроку за изнасилование и убийство пенсионерок. На свободе мужчина пробыл всего несколько месяцев после того, как отбыл срок 18 лет за убийство.