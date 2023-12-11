Потушивших Вечный огонь школьников и их родителей могут выдворить из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьям школьников-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом, грозит выдворение из России, сообщает региональное управление МВД РФ. В ходе проверки выяснилось, что мигранты проживают в стране нелегально.

Полиция готовит материалы для суда, которому предстоит принять решение о депортации обеих семей. Отмечается, что злоумышленниками оказались братья 10 и 14 лет, а также другой 12-летний мальчик, который непосредственно бросал снежки в Вечный огонь. Подростков опросили и передали семьям.

Инцидент произошел 10 декабря. Трое школьников забросали снегом Вечный огонь, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, школьники сбежали с места происшествия.

В начале декабря похожий случай произошел в Саратове. В отношении забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади подростков возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения. Правоохранители узнали о произошедшем из Сети, где появились кадры преступных действий несовершеннолетних.