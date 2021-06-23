Потоп в Приамурье: уровень воды может подняться выше 11 метров

В Амурскую область из Забайкалья идёт дождевой паводок. 27 мая в регионе был введёт режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре и повреждения дорог. В Благовещенске ЧС ввели 22 июня, уже 24–27 июня уровень воды там может достигнуть 9–10 метров, когда опасным значением считается 8 метров. В Амурском гидрометцентре опасаются, что уровень воды может подняться выше 11 метров и побить рекорд 1958 года.
22 июля бортом Ил-76 МЧС России в Благовещенск прибыла аэромобильная группировка Камчатского спасательного центра в составе 100 человек
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Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 25-27 июня в областном центре ждут гребень паводка, уровень реки Амур может вырасти до 900-1000 см
28.mchs.gov.ru
Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 25-27 июня в областном центре ждут гребень паводка, уровень реки Амур может вырасти до 900-1000 см
28.mchs.gov.ru
Гребень паводка проходит в районе села Черняево Магдагачинского района
28.mchs.gov.ru
В Приамурье продолжаются работы по берегоукреплению
28.mchs.gov.ru
Во всех населённых пунктах области, попадающих в зону подтопления, в настоящее время проводятся работы по берегоукреплению
28.mchs.gov.ru
Во всех населённых пунктах области, попадающих в зону подтопления, в настоящее время проводятся работы по берегоукреплению
28.mchs.gov.ru
Одно из защитных сооружений из мешков с песком на берегу реки Зея в городе Благовещенске
Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Амурской области спасателями МЧС России проводится комплекс мероприятий по защите населённых пунктов
28.mchs.gov.ru
В Амурской области спасателями МЧС России проводится комплекс мероприятий по защите населённых пунктов
28.mchs.gov.ru
В Амурской области спасателями МЧС России проводится комплекс мероприятий по защите населённых пунктов от воздействия паводка
28.mchs.gov.ru
По состоянию на 23 июня в восьми населённых пунктах оказались подтоплены 117 частных жилых домов
28.mchs.gov.ru