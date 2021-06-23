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В Приамурье продолжаются работы по берегоукреплению
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Потоп в Приамурье: уровень воды может подняться выше 11 метров

15:25, 23 июня 2021
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурскую область из Забайкалья идёт дождевой паводок. 27 мая в регионе был введёт режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре и повреждения дорог. В Благовещенске ЧС ввели 22 июня, уже 24–27 июня уровень воды там может достигнуть 9–10 метров, когда опасным значением считается 8 метров. В Амурском гидрометцентре опасаются, что уровень воды может подняться выше 11 метров и побить рекорд 1958 года.

22 июля бортом Ил-76 МЧС России в Благовещенск прибыла аэромобильная группировка Камчатского спасательного центра в составе 100 человек

28.mchs.gov.ru

Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 25-27 июня в областном центре ждут гребень паводка, уровень реки Амур может вырасти до 900-1000 см

28.mchs.gov.ru

Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 25-27 июня в областном центре ждут гребень паводка, уровень реки Амур может вырасти до 900-1000 см

28.mchs.gov.ru

Гребень паводка проходит в районе села Черняево Магдагачинского района

28.mchs.gov.ru

В Приамурье продолжаются работы по берегоукреплению

28.mchs.gov.ru

Во всех населённых пунктах области, попадающих в зону подтопления, в настоящее время проводятся работы по берегоукреплению

28.mchs.gov.ru

Во всех населённых пунктах области, попадающих в зону подтопления, в настоящее время проводятся работы по берегоукреплению

28.mchs.gov.ru

Одно из защитных сооружений из мешков с песком на берегу реки Зея в городе Благовещенске

Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

В Амурской области спасателями МЧС России проводится комплекс мероприятий по защите населённых пунктов

28.mchs.gov.ru

В Амурской области спасателями МЧС России проводится комплекс мероприятий по защите населённых пунктов

28.mchs.gov.ru

В Амурской области спасателями МЧС России проводится комплекс мероприятий по защите населённых пунктов от воздействия паводка

28.mchs.gov.ru

По состоянию на 23 июня в восьми населённых пунктах оказались подтоплены 117 частных жилых домов

28.mchs.gov.ru

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