Потоп в Приамурье: уровень воды может подняться выше 11 метров

В Амурскую область из Забайкалья идёт дождевой паводок. 27 мая в регионе был введёт режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре и повреждения дорог. В Благовещенске ЧС ввели 22 июня, уже 24–27 июня уровень воды там может достигнуть 9–10 метров, когда опасным значением считается 8 метров. В Амурском гидрометцентре опасаются, что уровень воды может подняться выше 11 метров и побить рекорд 1958 года.