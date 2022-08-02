Потоп в Благовещенске попал на видео

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Затопленный регион. Архивное фото

Несколько районов Благовещенска остались обесточены из-за потопа, сообщает РИА Новости. На видео, опубликованном в Telegram-канале агентства, видно, как машины пробираются по улицам города сквозь воду. Колеса транспортных средств ушли под воду. Ранее в городе прошел сильный ливень с грозой.

Получасовой ливень подтопил Благовещенск, ряд районов обесточены, повалены деревья, — сказано в сообщении.

В Telegram-канале «Амурские коммунальные системы» уточнили, что электричество в Благовещенске было отключено в районе Астрахановка, на улице Горького, а также на улице Чайковского и в селе Белогорье. Район Моховая Падь также обесточен, однако специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии.

Ранее в Сети появились кадры с последствиями потопа в храме Христа Спасителя, который устроил пьяный мужчина, пробравшийся в здание ночью. На видео видно, как виновник потопа едва держится на ногах. Хамовнический суд Москвы уже арестовал мужчину за вандализм. Обвиняемому грозит три года лишения свободы по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм по мотивам религиозной деятельности».

До этого руководство храма Христа Спасителя опровергло информацию о том, что 40-летний житель Москвы устроил в соборе ночью потоп. Появившиеся ранее в СМИ сообщения опровергли и в фонде храма, который располагается на одном из подземных этажей.