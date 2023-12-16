Потолок чуть не убил буфетчицу в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Колпинском районе Санкт-Петербурга из-за коммунальной аварии едва не погибла сотрудница кафе — на нее упал потолок, сообщает 78.ru. Буфетчица до этого неделю жаловалась, что на первом этаже производственного предприятия капает с потолка. При этом девушку неоднократно било током.

В итоге при прорыве трубы горячего водоснабжения на девушку рухнул потолок. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга и травму спины.

В ноябре потолок обрушился в городе Московском у входа в торговый центр. На кадрах с места видно, что осыпалось прямо над входом в торговый центр. Никто не пострадал.

Летом в центре Москвы в кафе «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре тоже рухнул потолок. На опубликованных в Сети кадрах с моментом происшествия видно, как за пару секунд до обрушения женщина подметает пол в подсобке. Вдруг резко начинает падать потолок, по счастливой случайности уборщица сумела увернуться. Инцидент произошел по вине рабочих, которые долбили наверху отбойными молотками и по неосторожности пробили прокладку между этажами. Обошлось без пострадавших.