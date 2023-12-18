Точивший когти леопард попал в объектив фотоловушки В Приморье фотоловушка засняла точившего когти о дерево леопарда

Фото: t.me/amurleo_land

Объектив фотоловушки поймал кадр с дальневосточным леопардом, который остановился у дерева, чтобы поточить когти. Видео было снято на территории приморского заповедника «Земля леопарда». Ролик опубликовали сотрудники национального парка.

Утро нужно начинать правильно — с йоги и общения. Дальневосточный леопард грациозно растянулся и подточил свои коготки. Да, на «Земле леопарда» тоже есть когтеточки, и называются они деревья, — сказано в публикации.

Специалисты «Земли леопарда» отметили, что животные специально оставляют визуальные метки вроде задиров. Таким образом они могут обмениваться информацией о виде, поле и возрасте. Кроме того, данный способ используется, чтобы найти пару или заявить свои права на территорию.

Ранее стало известно, что охотившийся на собак тигр в Приморском крае нуждается в реабилитации. У него обнаружили проблемы с суставами передних лап.

Также сообщалось, что охотники застрелили леопарда, который напал на своего хозяина в станице Незлобной и сбежал из вольера. Пострадавший получил рваные раны головы и уха. Мужчина отметил, что транквилизатора ни у кого не было, поэтому он попросил охотников застрелить животное в целях обеспечениях безопасности окружающих.

Позднее появилось видео последних минут жизни леопарда. На кадрах видно, как животное ищет лазейку на огороженной забором территории. До момента побега хищник содержался в специальной клетке.