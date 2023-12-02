Унесенный штормом сухогруз Blue Shark до сих пор не могут отбуксировать SHOT: судно Blue Shark с 28 ноября не могут отбуксировать после шторма на Кубани

Фото: t.me/caspian_pipeline

Пришвартованный в порту Тамани сухогруз Blue Shark унесло почти на 60 км в море после того, как у него во время шторма 28 ноября оторвало якорь, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, судно вынесло на мель, его до сих пор не могут отбуксировать.

Blue Shark засел на глубину около 15 метров. Все члены экипажа (21 человек) были эвакуированы на сушу. Сейчас они ожидают буксировки сухогруза, однако она может затянуться, поскольку под судном сплошной песок и водолазам необходимо обследовать дно, чтобы оценить последствия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время шторма в Черном море с якорей сорвало шесть кораблей, некоторые из них выбросило на сушу. В их числе был и Blue Shark, который находился под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань.

Также в Керченском проливе c якорей сорвались теплоходы «Иртыш ривер» (в акватории порта Кавказ) и «Сатурн-1». На первом находились 15 человек. В том же проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», позже им удалось встать на якорь.

В районе поселка Заветное выбросило баржу БН-Т-03. Она тоже сорвалась с якорей. В районе Туапсе капитан теплохода Garakac сообщал о лишней воде в балластных танках и носовой части. Работать перестали все водооткачивающие средства.