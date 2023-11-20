Потерявший семью в «Зимней вишне» мужчина высказался о смерти Тулеева Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков назвал Тулеева добрым человеком

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Аман Тулеев

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был отзывчивым и добрым человеком, сказал Telegram-каналу Daily Storm местный житель Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Мужчина признался, что бывший губернатор был близким другом его семьи.

Аман Гумирович был очень хорошим человеком. Очень добрым. Отзывчивым. Мы с ним общались довольно долгое время. Поэтому сейчас могу сказать только хорошее. Пусть земля ему будет пухом. Очень тяжело говорить... Мало того что Тулеев был хорошим человеком, но еще и близким другом нашей семьи, — сказал Востриков.

Мужчина добавил, что Тулеев был человеком слова и всегда выполнял все обещания. Востриков отметил, что экс-губернатор очень помогал жителям области, в том числе пострадавшим от трагедии в «Зимней вишне».

О смерти бывшего губернатора Кемеровской области стало известно 20 ноября. Об этом сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев. Аману Тулееву было 79 лет, он возглавлял область более 20 лет. По словам Цивилева, Тулеев начал руководить регионом в тяжелое время, «когда шахтеры сидели на рельсах», и сумел вывести его из кризиса. Также Цивилев подчеркнул, что в своей работе экс-губернатор всегда ставил на первое место интересы людей.