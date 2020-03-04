https://static.news.ru/photo/9b94326c-5e14-11ea-9528-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs.gov.ru/Global Look Press

Отряд пожарных, прибывших на тушение торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, следовал указаниям человека в чёрной одежде без опознавательных знаков охранника. Об этом заявил на суде Сергей Ананьев, потерявший на пожаре трёх дочерей.

По его словам, пожарные понимали, что необходимо спасать детей. Ананьев пояснил, что один из них хотел пойти за ним, но затем появился человек в чёрном, похожий на охранника.

Я не видел, что он показывал пожарным какие-то документы. Но он четко произнес: «Я знаю, где очаг возгорания и могу вас до него провести». Генин без промедления сказал ему: «Веди», — объяснил Ананьев.

По его словам, после этого пожарные побежали в другую сторону по коридору, передаёт РИА Новости.

По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Кемерово Сергей Генин направил подчинённых по длинному пути к кинозалу, проигнорировав слова очевидца, который указал короткий путь. Он также не сверился с планами-схемами здания.

Пожарные поднялись на четвёртый этаж и уперлись в закрытую дверь, после этого они вернулись назад и попали на четвёртый этаж по лестнице, которую им указал очевидец. Следствие считает, что пожарные потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей.

Сергей Генин обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ «халатность, повлекшая смерть двух и более лиц».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвёртом этаже, где находилась детская игровая зона и кинозалы. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу проходят 15 человек.

NEWS.ru писал, что бывшего главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова обвиняют в растрате и халатности по делу о пожаре в «Зимней вишне».