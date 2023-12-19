Потерявшего руку ветерана СВО избили в Питере Ветерана СВО избили в Питере из-за припаркованного на тротуаре Lexus

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Двое мужчин избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канал. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые запарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка.

Правоохранители задержали обоих агрессоров. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске толпой избили приехавшего в отпуск из зоны специальной военной операции российского военнослужащего. У ветерана боевых действий диагностировали частичную потерю слуха и черепно-мозговую травму. Причиной конфликта стала девушка: во время отпуска мужчина начал отношения с девушкой, ее бывший молодой человек вызвал соперника на личную встречу. Ветеран СВО согласился и пришел в указанное место не один, а с товарищами, однако «группа поддержки» оппонента была многочисленнее. Злоумышленники открыли огонь из травматического оружия и избили военного ногами.

Ранее в Челябинской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в причинении смертельных травм 38-летнему участнику спецоперации на Украине. 19-летнему бойцу ММА предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.