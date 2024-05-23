E1.ru: потерявшая сына на СВО мать умерла после поездки в военкомат

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Cетевое издание E1.ru сообщает о смерти женщины на Урале, которая скончалась после посещения военкомата. По данным издания, 29-летний сын женщины Владислав погиб в зоне проведения СВО, а она так и не успела проститься с ним. Как уточняет издание, это был единственный ребенок россиянки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Во вторник она (мама Владислава Елена. — NEWS.ru) была в военкомате, вернулась оттуда и умерла. К сожалению, скорая не успела, — приводит E1.ru слова знакомой семьи.

Ранее сообщалось, что осужденный на 24 года колонии Павел Шувалов, более известный как тулунский маньяк, погиб в зоне специальной военной операции на Украине. По данным Lenta.ru, он заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле 2023 года и отправился на передовую. По данным следствия, с 1991 по 2019 год он изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых убил.

В мае сообщалось, что прапорщику Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России за подвиг в ходе спецоперации на Украине. Как отметил глава Республики Дагестан, в сентябре 2023 года подгруппа, которой командовал боец, попала под массированный огонь в Запорожской области. Несмотря на это, прапорщик в течение трех часов эвакуировал боевых товарищей, а затем вернулся на опорный пункт для корректирования ответных ударов.