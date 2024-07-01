Потерявшая лапу в горах Осетии медведица находится в тяжелом состоянии В Подмосковье спасают четырехлетнюю медведицу без лапы

Специалисты парка-приюта «Земля прайда» в Подмосковье выхаживают четырехлетнюю медведицу, которая осталась без лапы. Ранее малышку, ползающую вдоль трассы в поселке Садон в Северной Осетии, увидели туристы и обратились к неравнодушным местным жителям. Врачи провели осмотр и выяснили, что у животного сломана лапа, а в ране на боку кишат опарыши. Вероятно, медведица упада со скалы. Конечность спасти не удалось – ее ампутировали, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Из Владикавказа животное доставили в Московскую область. Здесь медведица проходит сложную реабилитацию.

Малышка, выжившая чудом, находится в тяжелом состоянии, но при плохом срастании швов все равно отважно борется за жизнь, – отмечает канал.

Ранее в Слюдянском районе Иркутской области медведь вышел к людям. Хищник пытался отобрать обувь у мужчины, который вышел к нему для фотографии. Победителем в схватке оказался человек. Очевидцы говорят, что агрессию зверь не проявлял и людей не боялся.

Недавно на Алтае медведь пришел на съемочную площадку шоу «Последний герой». Съемки проходили на берегу Телецкого озера, огонь участникам пришлось добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей.