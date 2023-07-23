Потерпевший крушение в Финском заливе катер достали из воды

Фото: СК РФ

Катер Carver 41, затонувший во время экскурсии в Финском заливе, извлекли из воды, сообщил телеканал «78». По информации издания, капитан судна и арендатор были задержаны полицией.

Как уточнялось ранее, оба мужчины пытались скрыться после происшествия. Поднятое со дна судно планируют тщательно обследовать для выявления причин крушения. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанным.

Катер потерпел крушение в Финском заливе вечером 21 июля. На борту судна находились девять человек. Один из пассажиров прыгнул воду после того, как яхта начала тонуть. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он скончался. Шесть пассажиров катера эвакуировали приехавшие на вызов спасатели. Еще двое добрались до берега на проходящих мимо кораблях.

Ранее на Курильской гряде была спасена туристка. Сотрудники МЧС несли пострадавшую женщину на носилках почти три километра. На катере россиянку удалось доставить до ближайшего населенного пункта, где ее передали врачам. Отмечается, что туристка путешествовала в составе незарегистрированной группы из 25 человек. Она повредила ногу во время похода.