Назван размер компенсации, которую получат потерпевшие в ДТП с Собчак Суд в Сочи взыскал с виновника ДТП с Собчак 500 тысяч рублей в пользу пострадавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Адлерский районный суд Сочи взыскал с устроившего ДТП в октябре 2022 года водителя Mercedes 500 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшим, об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В момент аварии в машине виновника аварии находилась журналистка Ксения Собчак, она проходила свидетелем по делу.

Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тысяч рублей, в пользу второго потерпевшего — 200 тыс. рублей, — сказал источник агентства.

ДТП произошло 9 октября 2021 года на трассе Адлер — Красная Поляна. Водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, еще двое человек получили различные травмы. Водитель Олег Цой признал вину. В октябре 2022 года суд приговорил водителя Mercedes к двум годам колонии-поселения

На следующий день после ДТП Собчак заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в ВИП-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.