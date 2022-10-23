«Потери катастрофические»: Гладков показал последствия обстрела Шебекино Гладков назвал катастрофическими последствия обстрела Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры из города Шебекино, который ВСУ обстреляли накануне. На фотографиях видно, что под огонь попали здания и автомобили. Гладков назвал последствия катастрофическими и пообещал, что власти окажут поддержку местным жителям.

Мы из областного бюджета направляем средства на восстановление в полном объеме личного имущества, квартир и домов. Здесь полностью коммерческая история. <...> Потери катастрофические. Скорее всего, буду обращаться за помощью в правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть, — рассказал он.

Также белгородский губернатор сообщил, что администрация региона поможет собственникам поврежденных автомобилей с их восстановлением. Владельцу трех разрушенных торговых центров Гладков пообещал предоставить отсрочку выплат по кредиту. Контролировать весь этот процесс будет глава шебекинского городского округа Владимир Жданов.

22 октября Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин. Два человека погибли, пострадали 14 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света. Жители особо опасных зон в добровольном порядке были перевезены во временный пункт размещения в Старый Оскол.