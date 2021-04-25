«Потепления не будет»: москвичей предупредили о непогоде в начале мая

https://static.news.ru/photo/8db416f4-a5cf-11eb-9d4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первые две недели мая в столичном регионе будет держаться прохладная погода. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Потепления не будет вообще <...>. По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время, — заявил специалист.

Он добавил, что в дневное время температура в Москве не поднимется выше +15 градусов, также ожидаются кратковременные очаговые осадки.

Ранее стало известно, что апрель стал в текущем году в Москве вторым по количеству осадков за 73 года метеонаблюдений. C начала месяца в столице выпало уже 43 мм осадков, это порядка 200% от месячной нормы. В апреле 1970 года, рекорд которого пока не превзойдён, выпало 104 мм осадков. Впрочем, в 2021 году преодолеть этот рубеж не удастся. По прогнозам метеорологов, до конца месяца выпадет ещё около 5 мм.