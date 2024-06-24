Потасовка в баре Екатеринбурга закончилась избиением палкой до смерти Mash: мужчина до смерти забил друга деревянной палкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга до смерти забил товарища деревянной палкой, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, мужчины выпивали в баре на улице Репина. К утру из четырех друзей остались двое, между которыми завязалась драка.

В результате потасовки один из мужчин избил товарища деревянной палкой. После этого он «постучал по щекам» другу и, осознав, что тот мертв, попытался скрыться в заброшенном здании. Полицейские уже его задержали.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что рэпер Молодой Калуга (настоящее имя — Михаил Калугин) был задержан за избиение двух человек у ночного клуба в Москве. По его данным, это произошло еще в ночь на 15 июня, тогда у 26-летнего музыканта произошел конфликт с 20-летним посетителем бара «Вайб» на Бутырской улице.

Канал выяснил, что Калугин почти сразу пустил в ход кулаки, а когда за пострадавшего вступился другой парень, тогда рэпер избил и его. Baza пишет, что музыканта задержали на месте, позже на него написал заявление другой 23-летний избитый, в травмпункте ему поставили диагноз «ушибленная рана лица». Как стало известно каналу, против рэпера возбудили административное дело за мелкое хулиганство, после чего его отпустили из отдела.