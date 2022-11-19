Пострадавшую при взрыве газа в доме женщину отправили в Южно-Сахалинск

Фото: limarenko_official/vk/com

Женщину, пострадавшую при взрыве газа в доме в поселке Тымовское Сахалинской области, отправили вертолетом санитарной авиации в одну из больниц Южно-Сахалинска. В своем Telegram-канале губернатор уточнил, что после этого состоялась экстренная хирургическая операция. По словам Лимаренко, несмотря на врачебную помощь, состояние пострадавшей остается тяжелым. В результате женщину решили направить в областной медицинский центр.

Рейсом санавиации в Южно-Сахалинск отправлена женщина, пострадавшая сегодня при взрыве дома в Тымовском. После госпитализации в центральную районную больницу врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, тем не менее состояние остается тяжелым. Принято решении о направлении в областной центр. Ее уже ждут профильные специалисты, которые окажут необходимую профессиональную помощь, — написал Лимаренко.

По словам губернатора, близкие погибших обращаются за помощью к психологам. Специалисты уже приступили к работе с ними.

В следующем посте Лимаренко написал, что спасатели продолжают разбирать обломки обрушившегося дома.

Несмотря на то, что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда уже установлена, спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов, — отметил губернатор.

Ранее Лимаренко сообщил, что пострадавшим при взрыве дома в поселке Тымовское Сахалинской области местные власти выплатят по 30 тысяч рублей. Он указал, что семьи, которые лишились квартир из-за ЧП, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей. Родственникам погибших направят по 1 млн рублей, еще по 400 тысяч получат госпитализированные пострадавшие.