Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят на лечение в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девочку, пострадавшую 19 мая при обстреле Белгорода, направят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале. По его словам, транспортировка запланирована на 21 мая.

Девочке, которая поступила вчера, согласован перевод в Москву в РДКБ (Российская детская клиническая больница. — NEWS.ru), транспортировка назначена на завтра, — написал Иконников.

Он отметил, что в результате обстрелов в медицинские организации региона поступили 10 человек. По его словам, троих направили в Городскую больницу № 2 Белгорода, еще пятеро получают помощь в областной клинической больнице.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Белгород пострадала 11-летняя девочка. По его словам, врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение грудной клетки. Губернатор отметил, что медики оценивают состояние потерпевшей как средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее украинская армия атаковала город Шебекино в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Отмечается, что после падения БПЛА произошел взрыв. По словам губернатора региона, никто из мирных жителей не пострадал.