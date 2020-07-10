Пострадавшую от падения бутылки девочку выписывают из больницы Красногорска

https://static.news.ru/photo/fd8c650e-c2ad-11ea-8683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики завершили лечение четырёхлетней девочки из Красногорска, на которую с балкона выбросили пакет с мусором. Ребёнок готовится к выписке.

Ребёнок у нас очень хорошо восстановился. Абсолютно никакого неврологического дефицита нет. Она активна, весела, бодра. Естественно, тяжёлая травма и перенесённое оперативное вмешательство требуют сейчас наблюдения и определённого режима, — рассказал лечащий врач телеканалу «360».

По словам медика, ребёнок должен соблюдать врачебные рекомендации, а также наблюдаться у хирурга, нейрохирурга и врача-невролога.

Я думаю, что всё будет благополучно у ребёнка, — подчеркнул доктор.

По его словам, дети психологически намного легче взрослых переносят подобные ситуации. Ребёнок может на следующий день беззаботно играть, в то время как взрослый будет находиться в депрессии. Это особенность детской психики.

Отец признался, что безумно счастлив от того, что девочка поправилась. Правда, ребёнку, вероятнее всего, придётся пройти ещё одну операцию, чтобы закрыть дефект черепа. Медики убеждены, что организм девочки нормально восстановится после нового хирургического вмешательства.

Пострадавшая проходила лечение в Красногорской больнице № 1. У девочки были диагностированы переломы костей черепа и гематомы.

2 июля ребёнок выкинул с 23 этажа дома в микрорайоне Изумрудные холмы в Красногорске пакет со стеклянной бутылкой внутри. Он попал в голову четырёхлетней девочки. Инцидент произошёл в доме № 5 по улице Космонавтов. Мальчик переживал из-за своего поступка и просил прощения у ребёнка. Полицейские возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. К его расследованию было привлечено подразделение по делам несовершеннолетних.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье два 11-летних школьника выкинули с пятого этажа плитку на голову двухлетней девочки. Она несколько дней была в коме, но потом пришла в сознание.