Пострадавшим в результате потопа в Рузе подарили технику и велосипеды

https://static.news.ru/photo/3bc8f5c0-dbe6-11ea-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жителям подмосковного города Руза, чьи дома пострадали в результате подтоплений, вручили сертификаты на бытовую технику и велосипеды в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В частности, многодетным семьям были подарены микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Ещё 15 детей из пострадавших семей получили велосипеды к новому учебному году.

По словам главы округа Николая Пархоменко, большая часть восстановительных работ уже выполнена.

Все коммунальные службы отработали. Газ, свет, электричество, вода — это всё уже присутствует. До тех пор пока не разгребём все завалы, мы не успокоимся. Пока не приведём всё в надлежащий вид, работы прекращены не будут, — отметил глава округа, слова которого приводит телеканал «360».

Жители Рузы, полностью утратившие жильё из-за подтопления, получили компенсацию в размере двух миллионов рублей. В случае если дом подлежит ремонту, на выплату предусмотрено 300 тысяч. Также каждому жителю дополнительно перечислили по 30 тысяч рублей в качестве социальной поддержки.

8 июля в Рузе обрушилась дамба из-за сильного ливня. В результате подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область.

Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки. Таким образом, пострадали пятьсот семей.